Inter-Empoli: tutte le curiosità da sapere sulla partita

Inter-Empoli: stasera alle ore 21 al Meazza scendono in campo i Campioni d’Italia contro la compagine azzurra allenata da Andreazzoli.

Le due squadre, reduci rispettivamente dai pareggi di Bergamo e Venezia, si affrontano per la decima volta in questa competizione. Come riportato sul sito ufficiale dell’Inter, i cinque precedenti casalinghi hanno sempre visto vittoriosi i nerazzurri, che hanno realizzato nove reti, subendone soltanto due. L’unica vittoria toscana a Milano risale alle stagione 2003/04, marcatore Rocchi (una vecchia conoscenza) al novantesimo.

L’Inter è stata eliminata una sola volta delle ultime 18 a questo punto della competizione mentre l’Empoli ha passato il turno agli ottavi in tre occasioni (1986 Milan, 1988 Roma e 2006 Genoa).

Dei giocatori che prenderanno parte alla contesa Nicolò Barella è il nerazzurro con più presenze (otto) in Coppa Italia, Dzeko ha realizzato 8 gol degli 11 complessivi in casa mentre Lautaro con 12 reti è al momento il miglior marcatore dell’Inter. Gli assistman sono Calhanoglu e Barella con 7 passaggi vincenti.

Matias Vecino è l’ex di turno, con l’Empoli per lui 36 presenze e due gol nella stagione 2014/2015 e stasera può avere una chance complice la squalifica di Brozovic, infine Dimarco ha esordito in Serie A proprio contro l’Empoli per poi approdarvici nel 2016/2017.