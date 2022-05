Inter-Empoli, turnover leggerissimo: un solo ballottaggio per Inzaghi

Inter-Empoli, Inzaghi non rischierà e si affiderà ai titolarissimi.

I nerazzurri sono obbligati a vincere contro i toscani per restare in scia del Milan e continuare a sperare nello Scudetto. Mancano soltanto tre partite alla fine del campionato, non sono concessi passi falsi e per questo motivo venerdì sera bisognerà affidarsi ai titolarissimi nonostante la finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico nerazzurro potrebbe al massimo fare un turnover leggerissimo e concedere un turno o almeno qualche minuto di riposo a giusto un paio di elementi.

Davanti ad Handanovic ci saranno Skriniar, De Vrij e nuovamente Dimarco al posto di Bastoni che non è ancora al meglio della condizione. Sulla fascia destra tornerà titolare Dumfries mentre a sinistra sarà ballottaggio tra Perisic e Gosens, con il tedesco al momento leggermente favorito. Si ricomporrà anche il centrocampo titolare con Brozovic in mediana, Calhanoglu (rientrato dalla squalifica) e Barella. Il centrocampista sardo ha smaltito la contusione rimediata nel finale del match contro l’Udinese e ieri si è allenato regolarmente con il resto della squadra. In attacco, invece, dovrebbe riposare Dzeko, al suo posto ci sarà Correa al fianco di Lautaro Martinez. Inzaghi ha ancora un paio di giorni per pensarci ma la sua intenzione sarebbe quella di affidarsi al miglior undici possibile.