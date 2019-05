Inter-Empoli, Spalletti in conferenza scarica la tensione: le parole

Quello di domani contro l'Empoli sarà un match da dentro o fuori. Di questo ne è pienamente cosciente Luciano Spalletti che ai microfoni dei giornalisti presenti in conferenza stampa ha dichiarato:

“Quando si arriva in un confronto dove si è dentro o fuori poi è chiaro che diventa il massimo come attesa e come possibilità di realizzare il risultato che tu vorresti, che ti farebbe piacere portare infondo. E’ un carico emotivo importante, ma noi che facciamo questo lavoro siamo un po’ abituati”.

Queste le parole del tecnico di Certaldo. Insomma, il rischio di compromettere l'intera stagione proprio all'ultimo passo c'è, ma nonostante ciò, la squadra sembra essere consapevole dei propri mezzi.