Inter-Empoli, Spalletti ha deciso: la probabile formazione

Inter-Empoli, novanta minuti in cui i nerazzurri si giocheranno la qualificazione alla prossima Champions League. Un match da vincere per non rischiare una clamorosa 'retrocessione' in Europa League, senza avere l'obbligo di tenere monitorato il risultato di Ferrara tra Spal e Milan.

Per l'incontro di questa sera, Spalletti non dovrebbe avere dubbi sulla formazione iniziale. Da giorni è stato definito l'undici che scenderà in campo contro l'Empoli. Andrea Paventi, inviato di Sky Sport, ha confermato poco fa: "Non ci sono grandi dubbi, attendiamo la riunione tecnica".

L'Inter scenderà in campo con il consueto 4-2-3-1. Questa la probabile formazione: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.