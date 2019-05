Inter Empoli, Spalletti fa capire il suo futuro: il commento a Sky

Come l'anno scorso, l'Inter di Spalletti si qualifica per la prossima Champions League all'ultima giornata. Empoli battuto 2-1 e festa per tutto il popolo del 'Giuseppe Meazza'. Il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Ecco il suo commento: "Io me l'aspettavo così. Non mi ha sorpreso niente, abbiamo fatto una buona gara, c'è tensione, perchè fai parte dell'Inter, perchè c'è uno stadio così che ha visto vittorie vere, che sia tutto collegato con quei momenti la. C'era da mettere il cuore e l'hanno messo".

"Mi dispiace per l'Empoli, lì ho molto amici di tutti i giorni, giocare questa sfida da dentro o fuori...meritava la salvezza. L'Inter non ha mollato fino all'ultimo secondo, abbiamo sbagliato dei gol, lasciando la partita in bilico".

"Quando si prendono delle decisioni, scontenti qualcuno. Ma quando prendi la decisione, la valuti bene. Se poi torni indietro è difficile. Alcune decisioni si prendono tutti insieme, come in una società importante come l'Inter. Se si delegano poi è tutto più difficile".

Sul futuro: "Non lo so. E' chiaro che se mi venisse a dire una cosa differente sarebbe strano".