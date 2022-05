Inter-Empoli, Skriniar esalta i tifosi e avverte il Milan

Inter-Empoli, vittoria in rimonta per i nerazzurri che si riportano momentaneamente al primo posto in classifica in attesa del risultato di Verona-Milan.

Subito dopo il triplice fischio Milan Skriniar ha commentato il match ai microfoni di DAZN. Il difensore ha subito ringraziato i tifosi che oggi hanno sostenuto tutto il tempo la squadra: “Abbiamo bisogno di loro in partite così. Dobbiamo tirare fuori tutto e loro ci danno sempre una mano, per questo dopo la partita sono andato a incitarli ancora".

Il numero 37 nerazzurro ha poi sottolineato l’importanza di aver chiuso il primo tempo sul 2-2 ma che l’Inter non può permettersi di andare sotto di due gol in questo modo: “Non deve succedere di prendere due schiaffi. Complimenti a tutta la squadra per la reazione. La reazione? Sappiamo sempre reagire, anche quando andiamo sotto. Mancano due partite, dobbiamo andare anche oltre le nostre possibilità”.

Adesso bisognerà attendere il risultato del Milan e Skriniar ha detto che adesso bisognerà godersi questa vittoria, vedere cosa faranno i rossoneri e poi concentrarsi esclusivamente sulla finale di Coppa Italia di mercoledì sera.