Inter-Empoli, segui con noi la live testuale della sfida di Coppa Italia

Inter, la squadra nerazzurra sfida l'Empoli in Coppa Italia.

Dopo il pareggio contro l'Atalanta che ha lasciato un po' di amaro in bocca, la squadra guidata da Simone Inzaghi torna in campo per sfidare unavversario molto complicato come gli uomini di Aurelio Andreazzoli che stanno dimostrando di giocarsela sempre a viso aperto contro chiunque. Un'Inter che decide di dare riposo a quasi tutti i titolari in vista del match di campionato contro il Venezia e che schiera, dunque, tantissime seconde linee, a partire da Radu, fino ai giocatori di centrocampo.

Anche nell'Empoli c'è qualche cambio, ma rimane ben solida la presenza di giocatori importanti come Cutrone e Bajrami. Chi vince, potrà giocarsi la possibilità di andare avanti contro la Roma di Josè Mourinho ed,eventualemente, contro il Milan di Pioli. L'Inter vuole onorare al massimo la competizione, perchè dopo la vittoria della Supercoppa, la squadra ha ancora intenzione di alzare trofei.