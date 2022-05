Inter-Empoli, probabili formazioni e dove vederla in TV

Inter-Empoli, probabili formazioni.

Venerdì 6 Maggio, alle ore 18:45, andrà in scena la sfida tra Inter ed Empoli. Una partita molto importante per la squadra nerazzurra perché le consentirebbe, in caso di vittoria, di continuare a sperare nel sogno tricolore che vede però il Milan in testa alla classifica in vantaggio di due punti.

Simone Inzaghi dovrà pensare anche alla finale di Coppa Italia contro la Juventus ma non può fare un ampio turnover perché in gioco c'è lo Scudetto. In porta ci sarà il capitano Samir Handanovic, in difesa Alessandro Bastoni sarà nuovamente assente e Federico Dimarco formerà il trio difensivo con Skriniar e De Vrij. Sulle fasce, dopo il turno di riposo contro l'Udinese, ci sarà Denzel Dumfries mentre sulla fascia sinistra c'è il ballottaggio tra Perisic e Gosens. A centrocampo, dopo aver saltato la sfida contro l'Udinese per squalifica, ritorna Calhanoglu e formerà il terzetto insieme e Brozovic e Barella. In attacco Lautaro sarà sicuro di avere una maglia da titolare, mentre Dzeko e Correa sono in ballottaggio con il Tucu in leggero vantaggio sul bosniaco.

Per quanto riguarda l'Empoli, la squadra toscana avrà due squalificati: Stojanovic e Verre. Andreazzoli schiererà Vicario in porta, in difesa Fiammozzi, Viti, Luperto e Parisi. A centrocampo il trio sarà Zurkowski, Asllani e Henderson. In attacco Bajrami e Di Francesco agiranno dietro la punta che sarà l'ex Pinamonti.

Probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Di Marco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lautaro Martinez.

Empoli (4-3-2-1): Vicario, Fiammozzi, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Henderson; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti.

Diretta TV.

La partita sarà trasmessa su DAZN ma voi potrete seguire la diretta testuale sul nostro sito.