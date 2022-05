Inter-Empoli, Pinamonti riscalda l'attesa del match: l'Inter è avvertita

Inter-Empoli, parla Pinamonti.

L'attaccante azzurro classe 1999, tornerà a giocare sul prato di San Siro dopo la stagione 2020/2021. Pinamonti non vuole sfigurare davanti ai suoi ex tifosi ma soprattutto davanti ai tifosi dell'Empoli.

Andrea ha parlato ai microfoni di Rai Sport e le sue parole sono state riportate dal Corriere dello Sport. Nella stagione in corso l'attaccante azzurro ha segnato 12 gol in 34 partite contribuendo alla salvezza della squadra toscana. Pinamonti avverte l'Inter e i suoi ex compagni "Sarà sicuramente un'emozione forte tornare a San Siro e rivedere i miei ex compagni. Però io sono un giocatore dell'Empoli, affronteremo tutti la partita nel migliore dei modi perché, nonostante la salvezza raggiunta, vogliamo fare bene perché serve a tutti, ognuno vuole mettersi in mostra e di conseguenza faremo la nostra partita".

Pinamonti parla anche delle dodici reti segnate che hanno contribuito alla salvezza dell'Empoli. Si dichiara molto soddisfatto della salvezza e soprattutto è contento che i suoi gol siano serviti per la salvezza dell'Empoli.

Pinamonti parla anche del suo sogno Nazionale "Farò di tutto per arrivarci il prima possibile sperando che le cose continuino ad andare così. Non mi sento né sopravvalutato, né sottovalutato. So quello che sono, so quello che valgo e non do peso a quello che si dice o si scrive su di me "