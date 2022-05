Inter, Empoli nel mirino: le condizioni di Bastoni. Sarà pienone a San Siro

Inter, testa solo all'Empoli.

I nerazzurri hanno messo nel mirino la sfida del Meazza di venerdì sera, in attesa di affrontare la Juventus in finale di Coppa Italia a Roma mercoledì.

Come riporta gazzetta.it, in mattinata i ragazzi di Simone Inzaghi hanno svolto un allenamento in preparazione alla sfida, dal quale sono emerse alcune indicazioni sulla condizione di Alessandro Bastoni e, conseguentemente, sulla probabile formazione titolare su cui punterà il mister per la sfida ai toscani.

Il difensore mancino classe '99, infatti, ha svolto ancora lavoro a parte e non sarà della partita. Quasi impossibile anche solo una convocazione per l'azzurro, per il quale si sta scegliendo una linea di cautela in modo da poterlo avere a disposizione per la finale di Coppa dell'Olimpico.

Al suo posto, pronto uno tra Dimarco e D'Ambrosio, che quest'anno hanno diverse volte sopperito sufficientemente bene all'assenza di uno dei centrali titolari di Inzaghi. Caratteristiche diverse, ovviamente, per i due braccetti di sinistra: più tecnico e votato all'impostazione il primo, difensivamente e fisicamente più solido il secondo.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, Lautaro Martinez appare al momento certo o quasi di una maglia da titolare, con Joaquin Correa favorito per completare la coppia d'attacco che sarebbe così tutta argentina. Probabile un turno di riposo per Edin Dzeko, comunque pronto a subentrare.

Sulla corsia di destra, sempre secondo quanto riportato da gazzett.it, Denzel Dumfries va verso il ritorno nell'undici titolare al posto di Matteo Darmian, che tornerebbe in panchina dopo la buona prova di Udine.

Da non sottovalutare, in ultimo, il fattore San Siro. Per la sfida di venerdì sono infatti già stati venduti 67mila biglietti, e nei due giorni rimanenti si potrebbe arrivare a quota 70mila.