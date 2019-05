Inter-Empoli, Marelli spiega perchè l'espulsione di Keita poteva non starci

Vittoria al cardiopalma ieri sera per l'Inter di Spalletti. Un match sofferto che sarebbe potuto finire con un passivo nettamente più severo, soprattutto anche in virtù del gol annullato di Brozovic.

La rete del croato, annullato per irregolarità (e ingenuità) commessa da Keita sul portiere Dragowski che stava rientrando in porta dopo essere salito in attacco per un calcio d'angolo, è stata analizzata da Luca Marelli. Queste le sue parole:

"Keità ha trattenuto un calciatore che non aveva alcuna possibilità di contendere il pallone. Non cambia molto sotto il profilo tecnico (il fallo doveva essere punito), rimane il dubbio sulla correttezza della conseguente espulsione. Da parte mia avrei evitato la sanzione disciplinare che non ha basi regolamentari chiare".