Inter-Empoli, le formazioni ufficiali. Risolto il ballottaggio in attacco

Inter-Empoli, le scelte ufficiali dei due allenatori.

La partita è fondamentale per la corsa al primo posto dei nerazzurri. I ragazzi di Inzaghi non posso permettersi altro risultato al di fuori di una vittoria. In un San Siro stracolmo l’Inter ospiterà tra pochi minuti un Empoli che di fatto è salvo, ma che non intende sfigurare. Nei nerazzurri spazio a Dimarco in difesa, mentre a destra torna Dumfries. In attacco il ballottaggio per il posto accanto a Lautaro Martinez è stato vinto da Correa. Nell’Empoli partirà dal primo minuto l’ex Pinamonti.

Queste le formazioni:



INTER (3-5-2) Handanovi; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Correa

Allenatore: Simone Inzaghi



Empoli (4-4-1-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti.

Allenatore: Andreazzoli.