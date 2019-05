Inter-Empoli, la sicurezza dei nerazzurri: nessuno ha fatto meglio in serie A

Inter-Empoli sarà un match decisivo per entrambe le squadre. Da una parte i nerazzurri, in lotta per un posto nella prossima Champions League, dall'altra i toscani, alla ricerca di una salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile.

A 'San Siro' saranno novanta minuti pieni di tensione, di adrenalina. L'Inter arriva al match con una certezza casalinga: è la miglior difesa della serie A. In casa, la squadra di Spalletti ha subito solo 9 reti in 18 partite. Handanovic è riuscito a tenere inviolata la sua porta in molte partite. Domenica sera arriva l'Empoli, che in trasferta ha segnato 17 reti in 18 incontri giocati.

Per questo match, Spalletti ritrova De Vrij al centro della difesa. Il difensore olandese affiancherà Skriniar per alzare il muro nerazzurro e bloccare le avanzate della squadra di Andreazzoli. Un Empoli che fuori casa fatica molto, con meno di un gol a partita realizzato. I toscani hanno vinto solo una volta lontano da Empoli in questo campionato, proprio nell'ultima trasferta giocata a Genova contro la Sampdoria. L'Inter ha una solidità difensiva interna di primo livello, domenica sera servirà una prestazione perfetta per mantenere inviolata la porta di Handanovic per l'ennesima volta.