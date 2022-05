Inter-Empoli, Inzaghi pensa ad alcuni cambi: probabile un esordio

Inter-Empoli, Simone Inzaghi è al lavoro per preparare la sfida contro i toscani di venerdì sera.

I nerazzurri sono obbligati a vincere per continuare a sperare nello scudetto ma, come riportato da Tuttosport, potrebbero far riposare qualche big in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus di mercoledì 11 maggio.

Uno dei titolatissimi che potrebbe riposare sarà molto probabilmente Ivan Perisic, molto utilizzato nell’ultimo periodo. Il croato è senza dubbio uno dei nerazzurri più in forma, da marzo ha partecipato a sette gol e offerto prestazioni sontuose ma ha bisogno di ricaricare le energie per essere al meglio in questi ultimi impegni di stagione. Al suo posto, riporta il quotidiano, potrebbe esserci Robin Gosens. Il tedesco è tornato pienamente a disposizione dopo il problema muscolare che lo ha costretto a saltare la sfida contro il Bologna e venerdì potrebbe fare il suo esordio da titolare con la maglia nerazzurra.

In difesa, con Bastoni non ancora al meglio della condizione, toccherà a uno tra Dimarco e D’Ambrosio prendere il suo posto al fianco di Skriniar e De Vrij. In mezzo al campo torna Calhanoglu dopo la squalifica, probabile turno di riposo anche per Barella dopo la botta rimediata contro l’Udinese. Si prevede anche la solita staffetta in attacco tra Dzeko, Lautaro, Correa e Sanchez.