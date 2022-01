Inter-Empoli, il gruppo e la partenza di Sensi: le parole di Ranocchia

Inter-Empoli, dopo la partita parla Andrea Ranocchia.

Con la sofferta vittoria avuta contro la squadra di Aurelio Andreazzoli, che ha giocato una grandissima partita allo Stadio San Siro, portando la squadra nerazzurra ai tempi supplementari, l'Inter è riuscita ad accedere ai quarti di finale. Uno dei protagonisti della gara è stato Andrea Ranocchia, schierato dal primo minuto da Simone Inzaghi e autore di un gol pazzesco in mezza rovesciata che ha permesso ai suoi compagni di poter pareggiare i conti, prima della rete di Stefano Sensi, in partenza per andare in prestito secco alla Sampdoria.

Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset: "Sono molto contento per essere riuscito a passare il turno perchè era un obiettivo vitale per la società e per tutti noi. Siamo un gruppo molto solido e forte e lo dimostriamo ogni volta. Questo mi rende veramente contento di poterne fare parte. Il gol di Sensi? Lui è un grande giocatore ed oggi è entrato anche con tutte le voci che ci sono intorno. E' un ragazzo apprezzato da tutti".

Insomma, seppur in maniera sofferta, l'Inter con la forza del gruppo, sottolineata dallo stesso Ranocchia, è riuscita a ribaltare la partita. Grande reazione, ma sulle seconde linee e sulla condizione attuale bisogna interrogarsi, perchè il mercato è ancora aperto e perchè il periodo fatto di tantissime gare complicate si avvia ad entrare nel pieno. Intanto, i nerazzurri, accedono ai quarti di finale di Coppa Italia e se la vedranno contro la vincente di Roma-Lecce che si giocherà domani sera allo stadio Olimpico.