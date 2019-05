Inter-Empoli, Di Lorenzo mette in guardia i nerazzurri: le parole

Quella che verrà, per il campionato italiano sarà senza dubbio una domenica di fuoco. Essendoci ancora tutti i discorsi aperti relativi ad eventuali retrocessioni e piazzamenti in Champions League, Inter-Empoli sarà seguita con particolare attenzione.

I padroni di casa vogliono l'Europa delle grandi a tutti i costi, mentre i toscani sono a caccia di punti preziosi per la salvezza. In vista dell'importante match, ha parlato Giovanni Di Lorenzo, difensore dell'Empoli che in esclusiva per il Corriere dello Sport ha dichiarato:

«Io devo pensare a Inter-Empoli, ci giochiamo la vita. Non dobbiamo mollare di un centimetro, la mentalità ci aiuta. Se facciamo sconti o calcoli siamo fritti».