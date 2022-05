Inter-Empoli, designato l’arbitro del match di venerdì

Inter-Empoli, venerdì alle 18:45 andrà in scena al San Siro il primo anticipo della trentaseiesima giornata di campionato.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali dei primi due anticipi della prossima giornata di campionato affidando il match dei nerazzurri a Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Il direttore di gara avrà come assistenti Alessio Berti e Mauro Galetto. Il quarto ufficiale del match sarà Valerio Marini. Al Var Luca Banti con Luca Zufferli come assistente. L'altro anticipo, Genoa-Juventus, sarà diretto da Simone Sozza di Seregno. Con lui i guardalinee Ranghetti e Vivenzi, il quarto ufficiale di gara Sacchi e gli arbitri Var Abisso e Di Iorio.

Manganiello ha arbitrato i nerazzurri cinque volte in carriera (due vittorie, un pareggio e due sconfitte), una sola volta in questa stagione alla seconda giornata di campionato nella vittoria per 1-3 in trasferta contro il Verona.