Inter-Empoli, da Sensi fino all'infortunio di Correa: le parole di Inzaghi

Inter-Empoli, Simone Inzaghi ha parlato dopo il match.

Con la vittoria molto sofferta per 3-2 che ha portato i nerazzurri a qualificarsi per i quarti di finale ai danni della squadra di Andreazzoli, Simone Inzaghi ha analizzato la gara ai microfoni di Mediaset, soffermandosi a parlare anche dei singoli calciatori. Ecco le sue parole: "In questi giorni abbiamo visto che le partite di Coppa Italia sono state tutte tirate. Stasera dovevamo fare più gol, ma il loro portiere è stato bravissimo ed ha fatto delle parate straordinarie. Noi siamo stati bravi a non mollare sul gol del 2-1 dell'Empoli, volevamo i quarti di finale ad ogni costo e dico bravi ai ragazzi".

Su Sensi: "Si è meritato il gol di stasera. Non ha avuto molto spazio, ma si è allenato sempre nel migliore dei modi. Noi sappiamo delle voci di mercato che ci sono intorno a lui, è un grandissimo giocatore, ha qualità ed è forte. E' normale che uno come lui abbia delle richieste, ma se il suo desiderio è quello di restare all'Inter io lo tengo volentieri. Lui deve fare le sue scelte".

Sul campo di gioco: "Purtroppo sia noi, sia il Milan abbiamo questa problematica che dura oramai da un mese e mezzo, ma speriamo che si possa fare qualcosa. Qualche provvedimento va preso, perchè si fa veramente fatica a giocare. Un campo come quello di San Siro ha problemi al manto erboso da due mesi".

Su Sanchez: "Ha giocato quattro partite da titolare e due da subentrato, sta avendo tanti minuti perchè se lo è meritato. Non ci voleva questo infortunio per Correa, ma speriamo di poterlo recuperare dopo la sosta per le nazionali. Ma il problema per lui sembra essere abbastanza importante".