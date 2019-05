Inter-Empoli, come un big match: incredibile risposta nerazzurra

Inter-Empoli è diventato il match più importante della stagione nerazzurra. La squadra di Spalletti deve conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Contro i toscani, servirà una vittoria per essere sicuri della qualificazione, senza pensare ai risultati di Atalanta e Milan.

Domenica sera a 'San Siro' ci sarà, per l'ennesima volta in stagione, il pubblico delle grandi occasioni. Sarà come un big match, con oltre 65.000 spettatori e gli ultimi tagliandi in vendita. Si va verso il tutto esaurito per il match che vale una stagione.

Ennesima grande risposta del pubblico nerazzurro, a dimostrazione che, nonostante gli alti e bassi in questa annata, non ha mai perso la voglia di essere presente e sostenere la propria squadra. Questa una breve parte della nota presente sul sito dell'Inter: "E siamo già in 65mila: anche nel terzo anello rosso restano le ultime disponibilità".