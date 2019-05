Inter Empoli, Caputo sfida i nerazzurri e annuncia battaglia

Francesco Caputo, attaccante dell'Empoli e autore di 16 goal nell'ultima stagione, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di una delle sfide più attese dell'ultima giornata di campionato.

L'Inter domenica si gioca la qualificazione in Champions League, certa solo in caso di vittoria. L'Empoli, invece, è ad oggi ad un solo punto di distanza dalla zona retrocessione e deve combattere per potersi assicurare la permanenza in Serie A.

L'attaccante pugliese, classe 1987, non sembra intenzionato a fare sconti ai nerazzurri:

«I calcoli? Noi non dobbiamo pensare a questo, ma dobbiamo vincere come abbiamo fatto nelle ultime gare – aggiunge l’attaccante –. San Siro? Io penso che non esista la paura in questo momento, ma solo la voglia di affrontare la partita: la posta in palio è altissima, lo stadio è un motivo in più per fare bene».