Inter Empoli, assalto alla Champions: la formazione ufficiale

A 'San Siro' è tempo di Inter-Empoli. Un match decisivo per entrambe le squadre: i nerazzurri per la Champions, i toscani per la salvezza. Per l'ultimo impegno in campionato, ecco la formazione decisa dal tecnico nerazzurro Spalletti.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Traore, Pajac; Caputo, Farias.

Questa sera serviranno i tre punti per qualificarsi senza alcun problema, senza dover tendere un orecchio al risultato di Ferrara tra Spal e Milan. Di fronte un Empoli che, prima del fischio d'inizio, è fuori dalla zona retrocessione. La squadra di Andreazzoli si giocherà tutto contro l'Inter, con le notizie che arriveranno da Firenze, dove Fiorentina-Genoa sarà uno spareggio per la salvezza.