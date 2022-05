Inter-Empoli 4-2. La PAZZA INTER ribalta la partita e si prende il primato. Rivivi il live

95'- FINITA! L'INTER è "pazza". Sotto di due gol, la ribalta. Alla fine è 4 a 2 e primato in classifica.



94'- GOOOOOOOL dell'INTER! Ha segnato SANCHEEEEZ. Palla di Dzeko in area per il Nino Maravilla che chiude il match.



92'- Palo di Dzeko! Contropiede perfetto il bosniaco calcia e a Vicario battuto la palla prende il palo.



91'- Occasione d'oro per l'Inter! Perisic si fa tutta la fascia sinistra la mette in mezzo per Sanchez che in spaccata la manda alta.



90'- Saranno 4 i minuti di recupero.



89'- Calcio d'angolo numero 13 per l'Inter.



88'- Calcio d'angolo numero 12 per l'Inter.



87'- Calcio d'angolo numero 11 per l'Inter.



82'- Ultimo cambio per l'Inter. Fuori Correa dentro Sanchez.



79'- Occasione Inter! Correa entra in area senza passarla ma spara su Vicario.



78'- Ultima sostituzione per l'Empoli. Entra Benassi ed esce Fiamozzi.



77'- Sostituzione in casa Inter. Esce Dumfries ed entra Darmian.



76'- Occasione Inter! Gioco centrale con palla al limite per Dzeko che tenta il tiro a giro di destro. La palla finisce alta.



70'- Triplo cambio in casa Inter. Fuori Calhanoglu, Lautaro e Dimarco. Dentro Vidal, Dzeko e D'Ambrosio.



68'- Terzo e quarto cambio per l'Empoli. che passa al 3-5-2- Escono l'appena entrato Di Francesco per infortunio e Stulac, entrano Cutrone e Ismajli.



66'- Ammonito Lautaro Martinez, che esultando dopo il gol si toglie la maglietta.



65'- GOOOOOOOL dell'INTER! Ha segnato LAUTAROOOOOOO! Cross di barella, ribatte un difensore dell'Empoli con Lautaro che spacca di nuovo la porta.



64'- Vicario ancora una parata su Lautaro!



62'- Dall'angolo serie di occasioni per l'Inter. Uno, due, tre tiri tutti ripresi da Vicario e la difesa dell'Empoli. L'Inter spinge tantissimo.



62'- Occasione Inter! Gran tiro di Calhanoglu, parata monstre di Vicario che manda in angolo.



60'- Doppio cambio per l'Empoli. Escono Zurkowski e Bajrami, entrano Henderson e Di Francesco.



59'- Occasione per l'Inter! Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, palla a Barella dal limite dell'area che calcia di prima intenzione. Palla fuori alla destra del portiere dell'Empoli.



56'- Occasione Inter! Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Dimarco crossa una palla tesa in area che Lautaro non prende di testa per un soffio.



55'- Primi dieci minuti del secondo tempo con l'Inter che comanda il gioco, Empoli ordinata in difesa, ma pericolosa ogni volta che sale.



52'- Ancora al tiro l'Inter. Dimarco in area tira di prima dopo un tocco di Correa. Presa sicura di Vicario.



50'- Occasione dell' Inter! Perisic mostruoso sulla sinistra scende e tira in porta. La palla finisce a lato dopo due deviazioni dei difensori, ma l'arbitro non concede l'angolo.



49'- L'Empoli non si lascia intimorire e si alza con tutti i suoi giocatori, conquistando un calcio d'angolo.



47'- Occasione dell'Inter! Palla morbida di Perisic in area, sul secondo palo stacca Dumfries. La palla finisce a lato della porta di Vicario.



46'- Fischio di inizio. Ricomincia il secondo tempo.



Dopo i primi 45 minuti è andata in scena una partita da pazza Inter. I nerazzurri entrano malissimo in campo e al primo affondo l'Empoli passa con Pinamonti. Al decimo sempre agli empolesi viene annullato un gol per fuorigioco. L'Inter cerca di reagire, ma Asslani raddoppia per l'Empoli. Sembra finita, ma poi l'uno due nerazzurro: autogol di Romagnoli al 40' e raddoppio di Lautaro Martinez al 45'. Il Toro nell'intervista di fine primo tempo a DAZN: "Partita recuperata, ma adesso bisogna continuare. Primo quarto d'ora sbagliato, con due gol che non possiamo permetterci di prendere"



48'. Finisce il primo tempo. Inter-Empoli è 2 a 2 dopo i primi 45 minuti.



48'- Occasione Inter! Su calcio d'angolo bomba di Perisic, con grande parata di Vicario.



45'- Saranno due i minuti di recupero.



45'- GOOOOOOOL dell'INTER! I nerazzurri rubano palla, Calhanoglu dalla sinistra mette in mezzo dove Lautaro Martinez di esterno spacca la porta. È 2 a 2.



44'- Occasione Inter! Cross di Perisic che finisce a Barella che dai 7 metri spara una cannonata alta di poco. L'Inter c'è.



40'- GOOOOOOOL dell'INTER! Discesa di Dimarco che crossa tesissimo in area, Romagnoli scivolando manda il pallone nella sua rete.



39'- Empoli sempre pericoloso quando sale, Inter nervosa.

37'- Tiro di Dimarco dai 20 metri. Palla altissima sopra la traversa.



35'- L'Inter cerca di costruire, ma è troppo confusionaria.



32'- Occasione Inter! Cross per Barella che viene spinto palesemente in area. Manganiello non fischia, il VAR lascia correre.



28'- Gol dell'Empoli! Asslani raddoppia per i toscani. Inter 0 Empoli 2. L'Empoli con tre passaggi realizza in velocità il secondo gol. Buio pesto per l'Inter.



26'- Inter costantemente in attacco, ottimo il posizionamento difensivo dell'Empoli.



23'- Occasione Inter! Manganiello fischia rigore per fallo su Barella di Parisi. Il VAR lo corregge. Giusta la chiamata.



22- Ancora Inter in attacco. Bella azione di Barella che libera al tiro Dumfries che batte fuori.



21'- Occasione Inter! Cross perfetto di Perisic in area di rigore. Lautaro colpisce di testa ma la palle finisce alta.



19'- L'Inter aumenta la pressione e si porta stabilmente nella metà campo empolese, ma non trova lo spunto.



16'- Buona azione Perisic-Dimarco sulla sinistra, sarà calcio d'angolo.



15'- Occasione Inter! Buono scambio Dumfries - Barella che tira e scheggia il palo, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco.



13'- Inter troppo nervosa, l'Empoli riesce a coprire bene tutti gli spazi e con qualità si porta costantemente nella metà campo avversaria.



9'- Annullato gol all'Empoli! Grande azione di Pinamonti in area, che libera Stulac che batte Handanovic. L'arbitro annulla per fuorigioco in partenza. Bruttissimi 10 minuti iniziali dell'Inter. Ottimo Empoli.



5'- Gol dell'Empoli! Ha segnato Andrea Pinamonti. L'ex interista realizza un gran gol di rapina in spaccata su cross teso dalla destra di Stulac.



4'- Fasi di studio, nel quale l'Inter cerca di trovare spazi.



1'- Fischio di Inizio di Manganiello. Si comincia.



È una vera finale. I ragazzi di Inzaghi scendono in campo con l’obbligo di vincere. Il Milan è a due punti e le partite al termine della Serie A sono solo 3. Con quest’obiettivo nella testa Simone Inzaghi non fa troppi calcoli. Tra i pali ci sarà Handanovic, mentre nella difesa a tre ci sarà Dimarco a sinistra accanto a Skriniar e DeVrij. Centrocampo al completo con Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic. In attacco ci sarà Correa accanto a Lautaro Martinez. Nell’Empoli, ormai salvo, Andreazzoli non rinuncia all’ex Pinamonti, bomber dei toscani con 12 gol segnati.

Anche oggi a San Siro sarà sold-out, il terzo consecutivo da quando gli stadi hanno riaperto al 100% della loro capienza. Con questo “tutto esaurito” l’Inter supera quota 1 milione di spettatori in tutte le partite giocate in casa quest’anno.

Queste le formazioni:



INTER (3-5-2) Handanovi; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Correa Allenatore: Simone Inzaghi



Empoli (4-4-1-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.