Inter-Empoli 3-2, Sensi regala i quarti di finale di Coppa Italia ai nerazzurri

120' - Finisce qui! Sensi regala i quarti di finale di Coppa Italia all'Inter. I nerazzurri battono 3-2 l'Empoli ai supplementari

113' - Ci prova Perisic, imbeccato da Sanchez, ma il tiro è centrale

105' - Comincia il secondo tempo supplementare

--------------------------------

106' - Finisce il primo tempo supplementare

105' - Un minuto di recupero

104' - Gol Inter! Grandissima rete di Sensi! Il centrocampista appena entrato, controlla il pallone e calcia un diagonale che si insacca alle spalle di Furlan! 3-2

102' - Clamorosa occasione per Dzeko! D'Ambrosio mette in mezzo per il bosniaco che non riesce a dare forza al suo colpo di testa

96' - Entra Fazzini ed esce Asllani

93' - Entra Sensi, esce Lautaro Martinez

90' - Comincia il primo tempo supplementare

Partita che l'Empoli ha dominato nel secondo tempo, ma il gol in semirovesciata di Ranocchia permette agli uomini di Inzaghi di giocarsela ai tempi supplementari

95' - Si va ai tempi supplementari

91' - Cinque minuti di recupero

90' - Ranocchiaaaaaa! Gol pazzesco del difensore che insacca in acrobazia e batte Furlan! 2-2!

85' - Esce Marchizza ed entra Ismajli

82' - Perisic crossa dal fondo per Dzeko, ma il colpo di testa del bosniaco è facile preda di Furlan

77'- Esce Gagliardini ed entra Dzeko

76' - Vantaggio Empoli! Cross in mezzo per Cutrone liberissimo di colpire di testa, la palla colpisce la traversa e si insacca dopo aver colpito la schiena di Radu!

74' - Pericolosissimo l'Empoli! Cutrone solo davanti a Radu spara in porta, ma il portiere alza in angolo. Ora i toscani dominano

73' - L'arbitro assegna il rigore all'Empoli per presunto tocco di braccio in area, ma il Var lo toglie

70' - Occasione Inter! Sanchez mette in mezzo per Dumfries, ma Furlan arriva ancora sul sinistro dell'olandese

67' - Occasionissima per l'Inter! Lautaro scappa via sulla sinistra e mette in mezzo per il taglio di Sanchez, ma Furlan si supera!

66' - Triplo cambio per l'Inter: escono Vecino, Darmian e Vidal ed entrano Calhanoglu, Perisic e Barella

60' - Pareggia l'Empoli! Bajrami pescato in area, la gira indisturbato con il sinistro e trafigge Radu. 1-1!

58' - D'Ambrosio stoppa la palla, ma calcia alle stelle

55' - Punizione battuta da Asllani, ma la palla colpisce la barriera

53' - Ammonito Vecino

50' - Ci prova Bajrami col sinistro, ma la palla va a lato

47' - Occasione Inter! Ranocchia colpisce di testa su uscita errata di Furlan, ma manda la palla alta

45' - Si riparte con tre cambi per l'Empoli: escono Bandinelli, Zurkowski e Pinamonti, entrano Henderson, Bajrami e Ricci

----------------------

47' - Finisce il primo tempo. Sacchi manda tutti negli spogliatoi

45' - Due minuti di recupero

44' - Occasione Empoli! Stulac di poco alto su punizione

34' - Occasione Inter! Furlan non blocca il pallone di Dimarco, ma si rifà in due tempi su Gagliardini

28' - Occasione Inter! Rinvio sbagliato di Furlan che passa palla a Vidal che cede a Gagliardini. Il centrorocampista serve Lautaro che si fa murare due volte dal portiere empolese

20' - Occasione per Dumfries che viene pescato da Sanchez il quale approfitta di un errore di Viti. Palla in corner

13' - Sanchez! Vantaggio Inter! Vidal pesca bene Dumfries che la mette in mezzo ed il Nino Maravilla di testa batte Furlan!

11' - Sanchez prova a servire Vidal in profondità, ma la palla è troppo lunga

8' - Ci prova l'Empoli con un cross di Bandinelli, direttamente tra le braccia di Radu

3' - Correa fermo a terra dopo aver subito un fallo. Cambio con Sanchez per l'argentino

1' - Partiti!

Inter, la squadra nerazzurra sfida l'Empoli in Coppa Italia.

Dopo il pareggio contro l'Atalanta che ha lasciato un po' di amaro in bocca, la squadra guidata da Simone Inzaghi torna in campo per sfidare unavversario molto complicato come gli uomini di Aurelio Andreazzoli che stanno dimostrando di giocarsela sempre a viso aperto contro chiunque. Un'Inter che decide di dare riposo a quasi tutti i titolari in vista del match di campionato contro il Venezia e che schiera, dunque, tantissime seconde linee, a partire da Radu, fino ai giocatori di centrocampo.

Anche nell'Empoli c'è qualche cambio, ma rimane ben solida la presenza di giocatori importanti come Cutrone e Bajrami. Chi vince, potrà giocarsi la possibilità di andare avanti contro la Roma di Josè Mourinho ed,eventualemente, contro il Milan di Pioli. L'Inter vuole onorare al massimo la competizione, perchè dopo la vittoria della Supercoppa, la squadra ha ancora intenzione di alzare trofei.