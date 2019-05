Inter-Empoli, 0-0 primo tempo: dominio nerazzurro, Dragowski para tutto!

Inter e Empoli sono sullo 0-0 al termine del primo tempo. Nessuna rete per merito dei due portieri. Dragowski para tutto, Handanovic è decisivo in un'occasione. L'Inter è partita forte, pressando alto e costringendo l'Empoli a difendere all'altezza dell'area di rigore.

I nerazzurri hanno avuto varie occasioni per passare in vantaggio, ma il numero uno dell'Empoli ha parato tutto. Dragowski è stato chiamato in causa sulle conclusioni da fuori area di Nainggolan, Brozovic‌, Asamoah e Perisic. Parata pazzesca sul colpo di testa di De Vrij sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Empoli pericoloso in una circostanza, con Caputo che si presenta davanti a Handanovic, l'estremo difensore nerazzurro ci mette il corpo e respinge il tiro dell'attaccante. Sugli altri campi, Atalanta e Sassuolo sono sull'1-1, mentre il Milan è avanti 2-1 a Ferrara contro la Spal.