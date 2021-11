Inter, emergenza difesa in vista del Napoli: due le soluzioni

Inter, per Inzaghi c'è una difesa da ridisegnare col Napoli: due le soluzioni possibili.

Se il recupero di Dzeko tranquillizza, e non poco, Simone Inzaghi, lo stesso non si può dire per la difesa dove il tecnico piacentino dovrà mettere pesantemente mano in vista del match di domenica col Napoli. Lo stop di De Vrij lo costringerà a rivedere l'assetto difensivo, e c'è da ritenersi pure fortunati, visto che almeno Bastoni dovrebbe farcela.

Due, come detto, sono le soluzioni possibili secondo 'La Gazzetta dello Sport': da una parte il trio Skriniar-Bastoni-Dimarco, dall'altro l'inserimento di Ranocchia al centro con Bastoni di nuovo dirottato a sinistra. Per la decisione definitiva ci sarà d'attendere ancora un po' di giorni. Il ballotaggio in questione sarebbe quindi tra Dimarco e Ranocchia. Contro la rapidità di Osimhen e potrebbe spuntarla proprio l'ex Verona, con Bastoni centrale che potrebbe tenere maggiormente testa al nigeriano. C'è anche da dire che il difensore della Nazionale ha più volte palesato alcuni limiti da marcatore puro che, in una gara che richiederà la perfezione, potranno essere un problema.

Inzaghi ha ancora qualche giorno per sciogliere ogni dubbio in vista del match con Spalletti (leggi qui il nostro focus su Luciano). A centrocampo invece pare scontata la presenza di Brozovic e Barella, col solito ballottaggio Vidal-Calhanoglu per il terzo slot: la sensazione è che la scelta ricadrà sul turco, sia a causa del viaggio intercontinentale che attende il cileno, sia vista l'ottima prestazione offerta dall'ex Milan nel derby. Davanti, naturalmente, non si tocca Lautaro. Dzeko al suo fianco se recupera dall'infortunio, altrimenti sale la candidatura di Correa per un tandem tutto tecnica e rapidità.