Inter, emergenza covid rientrata: le condizioni dei giocatori negativizzati

Emergenza covid quasi del tutto rientrato in casa Inter dopo le positività riscontrate alcune settimane fa e l’esito negativo si tamponi a cui si sono sottoposti i giocato rientrati dalle nazionali. In vista del match contro il Bologna, Antonio Conte potrà contare anche su Handanovic, Stefan De Vrij e Matias Vecino, che si sono negativizzati dal covid prima del previsto.

Nel corso della conferenza stampa di oggi, il tecnico nerazzurro ha aggiornato la situazione dei tre giocatori: Samir Handanovic, il primo ad essersi negativizzato, ha recuperato del tutto e partirà titolare nel match di domani. Vecino, invece, è tornato in gruppo da tre giorni, ma ha continuato ad allenarsi da casa in queste settimane di assenza forzata.

L’unico non ancora al meglio della condizione è Stefan De Vrij. L’olandese infatti, è tornato ad allenarsi nella giornata di ieri ed è ancora alle prese con qualche strascico del virus. Per questo motivo non dovrebbe essere utilizzato nel match di domani, al suo posto ci sarà Ranocchia dal 1’.