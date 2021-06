Inter, Eder contro Suning: "Avevo delle offerte, ma non mi hanno liberato"

L'ex giocatore dell'Inter, Eder Citadin Martins, è il protagonista di un'intervista rilasciata al quotidiano Il Secolo XIX, nel corso della quale è tornato ha parlare della sua poco piacevole esperienza in Cina allo Jiangsu Suning, con il quale ha vinto lo scudetto pochi giorni prima che il club cessasse ufficialmente ogni attività. L'attaccante italo-brasiliano non ha mai nascosto il dente avvelenato nei confronti della proprietà dell'Inter, colpevole secondo lui di non aver liberato i giocatori nonostante il periodo difficile e le inadempienze. Di seguito un breve estratto:

"A gennaio ho avuto l'opportunità di tornare in Serie A. Avevo diverse proposte (tra cui anche l'Inter secondo alcuni rumors), ma i cinesi non mi hanno liberato e così ho perso quell'occasione. Poi loro a febbraio hanno chiuso la baracca, e per fortuna è arrivato il San Paolo, allenato da Herna Crespo".