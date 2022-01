Inter, ecco quanto ha incassato la società nerazzurra dopo la vittoria di ieri

Inter, i nerazzurri si sono imposti ieri sera, mercoledì 12 gennaio, per 2 a 1 ai danni della Juventus, conquistando la Supercoppa italiana.

Per i Campioni d'Italia in carica si tratta del sesto successo nella competizione. L'ultimo risaliva al 2010, quando la squadra guidata da Rafa Benitez ha trionfato sulla Roma. Per Simone Inzaghi invece si tratta del terzo successo personale. In tutte le occasioni l'allenatore si è imposto sulla Juventus. Oltre il successo sportivo c'è ovviamente anche un risvolto economico. Ad analizzare quanto entrerà nelle casse delle due squadre coinvolte ci ha pensato Calci&Finanza, che ha sottolineato il fatto che il montepremi in palio ammontava a 3 milioni di euro. Di questa somma 1,8 milioni sono assegnati alla squadra vincitrice (ossia i nerazzurri) , mentre la Juventus incasserà 1,2 milioni di euro.

"Quindi quanto vale vincere la Supercoppa italiana? Il montepremi complessivo è pari a circa 3 milioni di euro: alla squadra che alza il trofeo andranno 1,8 milioni di euro, mentre la squadra che uscirà sconfitta dalla sfida di stasera riceverà 1,2 milioni di euro. Tuttavia, dopo la riduzione dell’incasso per la gara di San Siro (alla luce della decisione del Governo di limitare le capienze degli stadi, passando dal 75% di capienza come nei mesi scorsi al 50% attuale, mentre dal 15 gennaio fino al 5 febbraio la capienza massima diventerà pari a 5.000 spettatori per ciascun impianto con i settori ospiti chiusi) per le due squadre, il montepremi potrebbe anche essere alzato."