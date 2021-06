Inter, ecco quando verrà presentato ufficialmente Inzaghi

Oggi è iniziata ufficialmente l’esperienza di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Grande opportunità per il tecnico piacentino, reduce da cinque stagioni con la Lazio, che gli potrà permettere di consacrarsi definitivamente come uno dei migliori allenatori del nostro campionato.

Simone Inzaghi è arrivato in tarda mattinata a Milano ed ha subito raggiunto il Suning Training Centre con il suo staff tecnico per visitare la struttura e firmare il contratto che lo legherà all'Inter per le prossime due stagioni.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la presentazione ufficiale alla stampa del tecnico è prevista per luglio, in occasione del consueto raduno estivo. Il suo debutto in panchina, invece, avverrà molto probabilmente ul prossimo 25 luglio a Orlando contro l’Arsenal nella Florida Cup.