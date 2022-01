Inter, ecco Onana, ma Handanovic non molla. Spuntano dati sorprendenti

Inter, tra i pali si pensa al futuro con Onana, ma Handanovic è ancora una certezza: i numeri.

I nerazzurri pensando al futuro, come riportato giorni fa, si sono assicurati a parametro zero - fino al 2027 - l'attuale portiere dell'Ajax, ovvero Andrè Onana (leggi qui il suo ritratto). Nonostante ciò, però, non va dimenticato come l'attuale capitano Samir Handanovic - prossimo ai dieci anni in nerazzurro, essendo arrivato nell'estate del 2012 dall'Udinese - risulti ancora uno dei portieri più decisivi del nostro campionato.

Infatti, nonostante le prossime 38 candeline che spegnerà il 14 luglio, lo sloveno si sta confermando ancora una volta nell'elite dei portieri come riferisce Franco Vanni di la Repubblica basandosi sui dati forniti da Soccerment. Attualmente, il numero 1 nerazzurro, su 19 presenze stagionali in Serie A ha subito solamente 15 gol mantenendo la porta inviolata per ben 9 volte (una percentuale del 47,36%). In Champions League, su 6 match disputati, ha incassato 5 reti mantenendo la rete inviolata in due occasioni (percentuale del 33,3%).

Stando ai numeri citati nell'articolo, forniti dal fondatore di Soccerment Aldo Comi, per i tiri che la formazione di Inzaghi ha concesso agli avversari, un portiere avrebbe dovuto subire in media 18.42 gol. Perciò, togliendo una rete subita su calcio di rigore, lo sloveno ha sventato circa 4,42 gol risultando così il migliore per reti sventate. Il capitano nerazzurro, attualmente, si sta imponendo su gli altri estremi difensori del massimo campionato italiano come Vicario (3,02 gol sventati) e Rui Patricio (2,69). Questi numeri, quindi, fanno capire come lo sloveno risulti ancora molto determinante ai fini dei risultati dei nerazzurri che, ancor di più in questa stagione, stanno basando i propri risultati sull'unità della squadra e sull'importanza del collettivo.

Ora, con il prossimo arrivo di Onana l'Inter dovrà decidere come comportarsi: puntare già sul giovane, oppure continuare - per un'altra stagione - con l'esperienza del capitano, magari effettuando delle staffette? Lo sloveno è in scadenza nella prossima estate e quindi non resta che attendere eventuali sviluppi, anche se i nerazzurri un'idea già ce l'hanno (recupera qui l'articolo).