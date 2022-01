Inter, ecco Onana: cinque cose da sapere sul nuovo acquisto nerazzurro

Inter, tutto fatto per l’arrivo di Andrè Onana a parametro zero.

Il camerunese ha svolto nella giornata di ieri le visite mediche di rito e firmato il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2027. Approderà a Milano soltanto la prossima stagione e si alternerà con Samir Handanovic. Ecco di seguito alcune curiosità sul portiere nerazzurro del futuro.

ETO'O - Onana è cresciuto calcisticamente nell’accademia di Samuel Eto’o in Camerun per poi approdare al Barcellona all’età di 14 anni. Un trasferimento in Spagna avvenuto soprattutto grazie allo stesso Eto’o, che ha convinto la dirigenza blaugrana ad acquistarlo.

LA CONSACRAZIONE - Dopo alcuni anni nelle giovanili del Barça si trasferisce all’Ajax e dopo un breve periodo nella squadra riserve si è pian piano conquistato un posto da titolare in prima squadra. In Olanda è esploso definitivamente, diventando uno dei migliori giovani estremi difensori di Europa. La stagione della sua definitiva consacrazione è quella del 2018/2019, dove è stato uno dei principali protagonisti della cavalcata in Champions League fino alla semifinale dei lancieri.

I NUMERI - Con l’Ajax ha finora collezionato ben 142 presenze in Eredivise con 60 clean sheet e 54 presenze tra Champions ed Europa League con ben 18 clean sheet. In questa stagione ha giocato solo due partite, una in Champions e l'altra in Coppa.

LA SQUALIFICA - La sua carriera si è però arrestata improvvisamente lo scorso anno, quando la Commissione disciplinare della UEFA lo squalificò per un anno lo scorso 4 febbraio per essere risultato positivo a una sostanza proibita in un test antidoping eseguito. La sostanza inIl questione è il furosemide, contenuta in un farmaco diuretico e ipotensivo. La buona fede gli è stata riconosciuta, ma non è bastata per evitargli la squalifica.

BENEFICENZA - Onana è un campione anche fuori dal campo. Il classe ‘96 con la moglie Melanie, infatti, hanno aperto da anni in Camerun una fondazione benefica per aiutare i bambini in difficoltà. Quando gli è possibile torna in patria per verificare di persona ciò che viene realizzato grazie alla sua fondazione. Da qualche mese è tornato regolarmente a disposizione con la voglia di riscattarsi e lasciarsi alle spalle questo periodo complicato.