Inter, ecco il maxi aumento per Brozovic. Ma un big saluterà a fine anno?

La programmazione dell'Inter continua spedita.

La priorità dei dirigenti è quella di rinnovare i contratti dei calciatori che compongono la spina dorsale della squadra di Simone Inzaghi. Fra questi c'è Marcelo Brozovic. Il croato, ha spiegato nelle ultime ore Sky Sport, ha tutta la voglia di continuare il suo progetto alla Pinetina e starebbe attendendo un legale per sedersi 'definitivamente' al tavolo delle trattative. Il suo contratto, in scadenza nel 2022, dovrebbe prevedere anche un un aumento salariale da 3,5 a 5 milioni di euro.

Non sarà invece prolungato l'accordo con l'altro croato, Ivan Perisic. L'esterno dovrebbe giocare con i nerazzurri fino a giugno per poi svincolarsi. Come vi abbiamo raccontato in quest'articolo, Perisic sarebbe tornato da un ritorno in Germania. Entrambe le parti viaggiano su questa linea e, complice l'oneroso ingaggio da 5 milioni di euro percepito, si opterà dunque per l'addio definitivo.

L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è anche concentrato sul mercato in entrata. Per sostituire l'ex Bayern Monaco, il profilo più quotato dovrebbe essere quello di Filip Kostic. Il serbo è stato ad un passo dal trasferimento alla Lazio durante le scorse settimane è sarebbe un calciatore molto congeniale al modulo di Inzaghi. Qui vi abbiamo rivelato un retroscena molto interessante. Poi c'è il capitolo legato al nuovo portiere. Come vi abbiamo anticipato questa mattina (lunedì 6 settembre, ndr) in questo articolo, l'Inter avrebbe un pre-accordo già con Onana, estremo difensore dell'Ajax.

Le notizie positive arrivano anche dal campo finanziario. Gli introiti della società presieduta da Zhang hanno registrato una percentuale del 245% grazie ai nuovi sponsor. L'Inter è passata infatti dai 13,7 milioni di euro degli accordi scaduti a giugno 2021, ai 47,25 milioni di euro dei nuovi accordi. Qui potete trovare il nostro approfondimento.

Poi c'è il capitolo del rinnovo dei dirigenti: Piero Ausilio e Giuseppe Marotta. Entrambi, infatti, hanno il contratto in scadenza nel 2022 ma avrebbero deciso di continuare il loro progetto alla Pinetina perché vorrebbero costruire qualcosa di solido e vincente. L'ambizione è quella di dare seguito al diciannovesimo scudetto vinto lo scorso anno. Qui le ultime notizie che vi avevamo anticipato nelle scorse ore.