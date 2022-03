Inter, ecco il calendario di marzo: sarà il mese decisivo?

Inter, ecco il calendario del mese di marzo.

Sulle sue pagine social, l'Inter ha reso noto il calendario con tutti gli impegni che dovrà affrontare nel mese di marzo.

Si inizia già il primo giorno, con la sfida in semifinale di andata di Coppa Italia, match che dovrà affrontare contro i rivali del Milan. Sarà una partita importante perché potrebbe dare una svolta alla stagione sia all'Inter, sia al Milan.

Venerdì 4 marzo ritorna il campionato: gli uomini di mister Inzaghi dovranno affrontare la neo-promossa Salernitana che attualmente occupa l'ultimo posto in classifica ma qualche settimana fa ha bloccato la corsa del Milan con un pareggio.

Martedì 8 marzo c'è il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool. Sfida molto impegnativa: i nerazzurri hanno perso la gara d'andata per 2-0 e giocare ad Anfield non sarà certamente una passeggiata, ma come hanno affermato molti calciatori, l'Inter andrà ad Anfield per giocarsela e tentare il passaggio ai quarti di finale.

Domenica 13 marzo l'Inter andrà a giocare in casa del Torino di Juric, sfida molto ostica: all'andata i nerazzurri si imposero 1-0, gol di Denzel Dumfries, con molte difficoltà.

L'ultima partita di questo mese sarà contro la Fiorentina il 19 marzo: i viola cercheranno di vincere per conquistare punti fondamentali per acciuffare la zona Europa.

L'ultima settimana di marzo non ci saranno partite pervhè la Nazionale di Roberto Mancini dovrà giocare i playoff per guadagnare l'accesso ai Mondiali in Qatar: la prima sfida contro la Macedonia del Nord e l'eventuale finale si giocherà contro la vincente di Turchia-Portogallo.