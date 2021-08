Inter, ecco dove vedere in tv la partita d'esordio col Genoa

INTER - Inizierà sabato il campionato dei nerazzurri. A San Siro, alle ore 18.30, gli uomini di Simone Inzaghi ospiteranno il Genoa. Una sfida già importante per testare i riflessi di una squadra rinnovata, col tricolore sul petto, ma che ha dovuto rinunciare ad Hakimi e Lukaku nel corso del calciomercato estivo.

In prima linea, però, ci sarà già Dzeko, volto nuovo per l'attacco, che ha già ben impattato sulla realtà nerazzurra. E atteso è pure l'esordio di Dumfries, ultimo arrivo in casa Inter, destinato a far dimenticare Hakimi. Mancherà, invece, lo squalificato Lautaro Martinez.

Dove vedere l'incontro? Il match fra Inter e Genoa, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 21-22, sarà trasmesso unicamente da Dazn non rientrando nelle tre partite di giornata (Empoli-Lazio, Bologna-Salernitana e Sampdoria-Milan) che, invece, saranno trasmesse in contemporanea anche da Sky.

Oltre a Dazn, la sfida fra nerazzurri e liguri, sarà trasmessa anche su Tim Vision.