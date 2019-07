Inter, ecco come sarà l'11 titolare di Conte secondo Di Marzio

Per rimpolpare la rosa interista, dal mercato in nerazzurro fino ad oggi sono arrivati Diego Godìn (parametro zero), Nicolò Barella, Stefano Sensi e Valentino Lazaro.

Il primo, insieme a Milan Skriniar e Stefan De Vrij, andrà a formare una difesa stellare. Per quanto riguarda l'ex Cagliari e l'ex Sassuolo, a fianco di Marcelo Brozovic potranno donare quella qualità che negli ultimi anni al centrocampo interista è mancata. Infine, per quanto riguarda l'austriaco, ad oggi sembra preannunciarsi una staffetta con Antonio Candreva.

Il capitolo attacco è senza dubbio quello più spinoso. Con Mauro Icardi fuori rosa e Romelu Lukaku difficile da ingaggiare, l'Inter ad oggi giocherebbe con Matteo Politano al fianco di Lautaro Martinez. Questo l'11 completo secondo Gianluca Di Marzio: 3-5-2 Handanovic, Skriniar, De Vrij, Godìn, Lazaro, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic, Politano, Lautaro.