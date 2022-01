Inter, è ufficiale il nuovo numero di maglia di Robin Gosens

Inter, Robin Gosens ha ufficializzato il suo numero di maglio.

Dopo l'ufficializzazione del suo passaggio in nerazzurro dall'Atalanta per 3 milioni di euro di prestito e 22 milioni di obbligo di riscatto da pagare tra 18 mesi, è arrivata anche l'ufficializzazione del nuovo numero di maglio, attraverso il sito della società nerazzurra. Infatti, Robin Gosens, ha scelto la maglia numero 18, che lo accompagnerà per tutto il resto di questa stagione.

All'Atalanta, il numero di Gosens, era il 18, e chissà che non possa essere il numero di maglia per la prossima stagione, quando, come sembra, Matias Vecino dovrebbe andare via a parametro zero. Ma al di là di ogni numero di maglia, l'importante è che Gosens sia un giocatore dell'Inter e possa contribuire a portare la squadra alla conquista dello scudetto e della Coppa Italia, provando a passare gli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

Ma prima, è il caso di recuperare al meglio dall'infortunio che lo ha colpito e che lo terrà fuori dal campo per un altro mese circa. Gosens è un giocatore dell'Inter e si è già detto molto carico per iniziare a giocare agli ordini di Simone Inzaghi. Adesso, in attesa dell'arrivo di una punta che dovrebbe essere Felipe Caicedo, bisogna concentrarsi per ripartire al meglio in tutte le competizioni.