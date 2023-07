di Redazione, pubblicato il: 07/07/2023

(Inter) Con un comunicato ufficiale sui propri social il club nerazzurro ha annunciato di aver riscattato Francesco Acerbi.

“Fc Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di opzione per la trasformazione della cessione da temporanea a definitiva delle prestazioni sportive del calciatore Francesco Acerbi dalla Lazio”.

Il difensore centrale, reduce da una stagione estremamente positiva, sarà legato all’Inter fini al 2025.

Un’operazione non scontata ma messa in discesa dalla ferma volontà del difensore di restare in nerazzurro.