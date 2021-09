Inter, è ufficiale: "accordo" per un totale di 85 milioni!

Inter, la società nerazzurra, dopo aver chiuso il mercato con un attivo superiore ai 140 milioni di euro, continua a lavorare per incrementare gli introiti. E questa mattina è arrivato l'annuncio di un importante accordo siglato tra il club nerazzurro e la società Zytara Labs. Si tratta di una collaborazione pluriennale per il valore di 85 milioni di euro. Questo quanto riportato da Calcio & Finzanza.

"FC Internazionale Milano, Campioni d’Italia 2020-2021, e Zytara Labs hanno annunciato oggi che le due aziende hanno siglato un accordo di partnership commerciale pluriennale del valore di €85 milioni, con il supporto di DigitalBits Foundation. Questa partnership sosterrà la volontà dell’Inter di aprirsi a un pubblico sempre più digitale, per raggiungere target globali e differenti fasce d’età, e affermarsi come icona di cultura e innovazione, così come dello sport.

Come parte di questa partnership, DigitalBits diventa “Official Global Cryptocurrency” e Zytara diventa “Official Global Digital Banking Partner” dell’Inter. Questa partnership globale che unisce innovazione e finanza riflette la volontà dell’Inter di incarnare i valori della città di Milano, il suo spirito internazionale e la predilezione per l’innovazione e il cambiamento."