Inter: è terminato il sondaggio per la composizione dellla Hall of Fame

Il sito della Società (www.inter.it ) aveva proposto ai tifosi di votare, divisi per ruolo, i giocatori più amati in modo da poter delineare, nuovamente, la Hall of Fame.

Il sondaggio è terminato e, di seguito, riportiamo i vinicitori:

Portiere: Julio Cesar. Eroe del triplete 2010, con una sua parata al limite della fisica nella semifinale di ritorno a Barcellona, ha garantito all'Inter l'accesso alla finale di Madrid. Ha militato nelle file dell'Inter dalla stagione 2005/2006 a quella 2011/2012.

Difensore: Giuseppe Bergomi. Amichevolmente chiamato Zio per via dei lunghi baffi che portava durante i mondiali di calcio del 1982, vinti dall'Italia. Vince, da capitano, lo scudetto dei record con l'Inter di Trapattoni. Vincitore di una Coppa Uefa, ora è telecronista fisso ed opinionista ai microfoni di Sky.

Centrocampista: Esteban Cambiasso. Vero e proprio allenatore in campo, inizia la sua avventura neroazzurra giocando a centrocampo, per poi abbassarsi davanti alla difesa per impostare le prime fasi di gioco offensivo. Indimenticabile la sua esultanza nella notte di Madrid indossando la maglia del compianto Giacinto Facchetti.

Attaccante: Diego Alberto Milito. Arrivò nell'estate della rivoluzione di Mourinho. Le sue doti di attaccante di razza lo precedevano, ma a Milano ha confermato la sua grandezza. Autore di tutti gol decisivi per storico Triplete e di ben 6 gol nei derby resterà, per sempre, nei cuori di ogni tifoso neroazzurro.