Inter e rinnovi, non solo Brozo e Barella: spunta una proposta a sorpresa

Inter: la società avrebbe proposto il rinnovo del contratto a anche a Federico Dimarco.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i dirigenti milanesi avrebbero messo sul piatto un milione e mezzo di euro per prolungare il rapporto con l'ex Verona che scadrà nel 2023. Il ragazzo non avrebbe ancora accettato la proposta che riterrebbe poco soddisfacente. Il classe 1997 è diventato un profilo molto considerato da Simone Inzaghi soprattutto per la polivalenza tattica. L'allenatore, infatti, lo schiera spesso da terzo centrale al posto di Alessandro Bastoni e da quinto di centrocampo per rimpiazzare Ivan Perisic. Dell'esterno croato e del suo futuro ne parliamo in questo articolo.

Il discorso relativo ai rinnovi, però, riguarda anche Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i discorsi per il centrocampista italiano sono ben avviati( come spiegato da Piero Ausilio in questo articolo) e dovrebbero concludersi con la firma addirittura entro la giornata di domani, 5 novembre. Discorso delicato per quanto riguarda il croato, in scadenza nel 2022, che avrebbe richiesto circa 6 milioni di euro per allungare la permanenza alla Pinetina.

Situazione, invece, già risolta per Lautaro Martinez che ha prolungato fino al 2026 il suo accordo con l'Inter, ricevendo anche un adeguamento dello stipendio. Nel nuovo contratto è stata anche eleminata la clausola da 111 milioni di euro.