Inter e rinnovi. Il club ha deciso il prossimo nome (e non sarà Brozovic)

Inter: nella pausa nazionali, il tema resta quello dei rinnovi.

Diversi i casi che stanno impegnando in queste settimane il club nerazzurro. Dopo i rinnovi ufficializzati di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, è il turno di situazioni più enigmatiche. Di Marcelo Brozovic si è detto tanto: il croato, attualmente, non è così vicino al prolungamento contrattuale. Come spiega il Corriere dello Sport, oggi 12 novembre, c'è un altro calciatore che - più del centrocampista - sembra vicino alla firma. E' Federico Dimarco, jolly della rosa di Simone Inzaghi e prodotto della cantera nerazzurra, ora divenuto big e assoluto protagonista nelle rotazioni del tecnico ex Lazio.

A Dimarco, spiega il giornale, sarà assicurato un adeguamento del contratto, oltre al prolungamento fino al 2026.

Il caso più spinoso è invece Brozovic. Ieri le parole di Antonello sul tema (clicca qui per tutte le dichiarazioni del dirigente). L'Inter avrebbe avvertito l'intenzione del centrocampista, ovvero quella di guardarsi attorno sul mercato. Il quotidiano infatti precisa che Psg e Atletico Madrid hanno già manifestato interesse sul regista. Alte le richieste del croato, che chiede oltre 6 milioni, contrariamente all'intenzione dell'Inter di equiparare il contratto di Brozovic alle cifre di Hakan Calhanoglu. L'Inter non è disposta ad andare oltre, e il braccio di ferro continua.