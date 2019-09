Inter è record storico: sfondato il muro dei 400 milioni

Il sito Calcio e Finanza.it riporta i dati salienti del bilancio al 30 giugno 2019 approvato oggi dal Cda nerazzurro e che sarà presentato all’assemblea per l’approvazione alla fine di ottobre.

“Il club nerazzurro ha superato per la prima volta quota 400 milioni di euro in ricavi: nella stagione 2018/19 il fatturato, comprese le plusvalenze, è stato pari a circa 415 milioni di euro, con una crescita del 20% rispetto ai circa 346 milioni dell’esercizio 2017/18, grazie alla spinta della Champions League”.Il bilancio si è chiuso con una perdita in linea con quanto previsto dagli obblighi legati al Fair Play Finanziario.”

Passano così in archivio il record di fatturato dello scorso anno e quello del 2009/10, anno del Triplete, in cui i ricavi spinti dai successi avevano toccato quota 323,5 milioni. Crescono anche gli sponsor, da cui dovrebbero arrivare poco meno di 285 milioni con un più 20% rispetto all’anno precedente, mentre dai diritti TV sono attesi 157,6 milioni di euro tra serie A e Uefa.