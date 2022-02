Inter è ora dei rinnovi. Ok Brozo e Handa, possibile sorpresa per un top

Inter, chiuso il mercato scatta l'ora dei rinnovi.

Andato in soffitta un mercato invernale molto soddisfacente per i nerazzurri, con le entrate di Caicedo e Gosens, le uscite temporanee di Sensi e Satriano, e seminato il terreno per futuri affari estivi, la dirigenza dell’Inter dovrà affrontare il tema dei rinnovi.

Secondo quanto riportato da Tuttosport attenzione particolare è data ai rinnovi di Brozovic, Perisic e Handanovic. Se per il regista croato tutto sembra essere definito e si attende solo l’ufficialità del prolungamento del contratto, che dovrebbe avere come nuova scadenza giugno 2026 e un ingaggio annuo che con i bonus sfiorerebbe i 7 milioni di euro, per il connazionale Perisic e il portierone dell’Inter i lavori sono in corso.

Sull’esterno sinistro, che sta confermando anche con Mister di Inzaghi l’importanza nell’undici nerazzurro, il futuro non è ancora ben delineato. Andrà in scadenza a giugno e, come riporta il giornale torinese, dovrà incontrarsi con la società a breve per definire un eventuale prolungamento. L'Inter, pur se con l’acquisto a sorpresa di Gosens si è coperta per il futuro, non vorrebbe perdere il croato. Il problema resta la distanza tra domanda e offerta che allo stato attuale sembra difficilmente colmabile. L’Inter avrebbe offerto un biennale da 3,5 milioni netti, mentre Perisic vorrebbe un contratto di 3 anni ma addirittura a 6 milioni l’anno. Qualora le strade dovessero dividersi l’Inter andrebbe su Cambiaso del Genoa (qui le parole dell'agente) o Parisi.

Per quanto riguarda la situazione del portiere Handanovic, anche lui in scadenza, il rinnovo dovrebbe essere una formalità. Il capitano passerebbe da un ingaggio di 3,5 milioni a uno stipendio annuo di 2 milioni netti. Se sarà fumata bianca il numero 1 sloveno si giocherà il posto con Onana, portiere già acquistato dall’Ajax e che arriverà a giugno a Milano.