Inter e Nazionali: questa volta è diverso. Ma preoccupa un big: 'Ha fastidio'

Inter, c'è già attesa per il prossimo match di campionato che vedrà i nerazzurri opposti al Napoli.

Una sfida cruciale, dopo il derby, per i sogni Scudetto della squadra di Simone Inzaghi. Vincere darebbe l'opportunità di rosicchiare punti importanti ad una delle due capoliste. In mezzo, la temutissima sosta per le Nazionali. La Gazzetta dello Sport, oggi 10 novembre, fa il punto sulle strategie di Inter e Napoli circa i calciatori che saranno impegnati in queste due settimane in giro per il Mondo.

C'è un dato che fa masticare meno amaro i club. Questa volta, a differenza del tormentato mese di Ottobre, gli impegni delle Nazionali saranno inferiori. Due e non tre. Il rientro dei calciatori nei rispettivi club sarà, dunque, più agevole e congruo nelle tempistiche. Riflettori puntati sugli argentini dell'Inter, Lautaro e Correa. I due giocheranno due sfide decisive, contro Uruguay e Brasile. Gare fondamentali e cariche di attesa. Questa volta però, complice il calendario, almeno il rientro in Italia non sarà un problema. Nella previsione del quotidiano, Lautaro e Correa, così come gli altri sudamericani, viaggeranno infatti di mercoledì, per rientrare in gruppo al giovedì.

C'è, poi, il caso Dzeko. Il bosniaco è uscito malconcio dal derby. Come spiega il quotidiano, sente ancora fastidio, e non giocherà la prima sfida della Bosnia. L'Inter osserva ovviamente interessata. Dzeko, tra oggi e domani, si sottoporrà ad ulteriori esami. E' soltanto una delle materie da attenzionare, in una rosa ora lontana dall'Italia. Leggi qui tutti gli impegni in Nazionale dei calciatori dell'Inter.