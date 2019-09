"Inter e Milan insieme non fanno il valore della Juve":scudetto già assegnato?

Marcel Vulpis direttore di Sport Economy ha commentato oggi su Radio Punto Nuovo l’analisi sul monte ingaggi delle squadre di Serie A apparsa oggi sulla Gazzetta dello Sport relativa al monte ingaggi dei club più impirtanti della serie A.

La tabella evidenzia il divario enorme tra la Juventus e le altre squadre italiane.“In sei non equivalgono il suo monte ingaggi. Inter e Milan insieme, non fanno il valore globale della Juventus, sulla carta il campionato dovrebbe andare in un’unica direzione: il nono titolo consecutivo della Juventus. Spero che, da appassionato di calcio, non succeda."

Secondo Vulpis il campionato “ha bisogno di pathos, emozione. Speriamo che l’Inter di Conte, con la metà del monte ingaggi, possa superare una corazzata come quella della Juventus”