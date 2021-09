Inter e l'enigma del rinnovo di Brozovic. Due possibili sostituti

L'Inter e Marcelo Brozovic continuano a trattare per prolungare un matrimonio che scade la prossima estate. C’è ancora distanza tuttavia tra le parti. Resta la fiducia della società e dell’entourage del giocatore, ma l’accordo ancora è lontano (clicca qui). Lo sottolinea Calciomercato.com, che fa chiarezza sulla situazione. I contatti tra le parti non si sono mai interrotti in questi mesi e la volontà reciproca di togliersi altre soddisfazioni assieme dopo lo scudetto è una buonissima base di partenza.

C'è però un aspetto che impedisce al momento che la trattativa si concretizzi: l'accordo da circa 6 milioni di euro ottenuto dall'ex milanista Calhanoglu è diventato una boa di riferimento per chi oggi, dall'alto di uno status di calciatore importante nelle gerarchie della squadra, vuole discutere del proprio contratto. Brozovic dai 3.5 attuali ne chiede 6, ma l’Inter al momento non vuole spingersi così in alto.

La volontà di Brozo è tuttavia quella di restare in nerazzurro, anche se al momento non sono previste grosse accelerate. Le parole di Marotta tuttavia lasciano tranquilli i tifosi interisti. Il croato è un punto fermo di questa rosa, negli anni ha migliorato moltissimo in costanza e qualità nella doppia fase. In Europa sono pochi, al momento, i giocatori in grado di sostituirlo.

Tra questi si era fatto il nome di Gonzalo Villar. Alla Roma la situazione legata centrocampista spagnolo è spinosa dato che, nell’ultimo periodo, è finito molto indietro nelle gerarchie rispetto alla gestione di Paulo Fonseca. Potrebbe essere una soluzione per raccogliere l'eredità di Marcelo. Un'opzione ancor più "calda" potrebbe arrivare da Londra. A giugno Brozovic andrà in scadenza al pari di un titolarissimo della nostra Nazionale, Jorginho. Se l'italo-brasiliano non dovesse rinnovare col Chelsea, ecco che potrebbe andare in scena una sorta di scambio tra i due, con Brozovic che approderebbe tra i Blues raggiungendo Lukaku, e l'ex Hellas Verona a fare il percorso inverso.

Voci, sensazioni, nomi, cifre: è iniziata la telenovela per il rinnovo di Marcelo Brozovic.