Inter, è già in casa un tesoro da ben 225 milioni di euro

L'Inter ha in casa un tesoro da 225 milioni di euro. Lo certifica, nero su bianco, il sito Transfermarkt: il portale web tedesco contenente informazioni calcistiche, ad esempio classifiche, risultati, trasferimenti, carriere dei giocatori e dati delle società. Nelle ultime ore ha infatti pubblicato una lista dei 10 giocatori più 'costosi' in vista dei prossimi campionati europei. Ecco: tre di loro sono dell'Inter campione d'Italia.

In cima alla classifica c'è (ovviamente?) Kylian Mbappé, attaccante del PSG e della Francia (stra)favorita per la prossima competizione continentale. Chi volesse i suoi servigi - pare che il Real Madrid sia pronto - dovrà staccare un assegno con sopra la cifra di 160 milioni di euro. A seguire c'è il centravanti (ex?) Totthenam e della nazionale inglese: Harry Kane. L'uomo dei 166 gol in 241 partite con gli Spurs è valutato 120 milioni. Sul terzo gradino del podio c'è poi l'MVP dell'ultima Serie A, nonché uomo simbolo dell'Inter: Romelu Lukaku. Transfermarkt lo valuta 100 milioni 'tondi tondi'.

E gli altri nerazzurri chi sono? C'è Nicolò Barella. Il centrocampista di Cagliari 'costerebbe' 65 milioni. E, ora più che mai, tornano prepoteni le parole dell'intervista esclusvia di InterDipendenza a Luigi Garlando: "L’emergenza economica dell’Inter può mettere a rischio la permanenza di un giocatore come Nicolò Barella. Per questo oggi non scommetterei sulla sua permanenza". Senza dimenticare l'esclusiva che il nostro sito ha rilanciato proprio oggi, domenicca 6 giugno: "A quanto appreso a breve il Liverpool di Jurgen Klopp presenterà all'Inter un'offerta: circa 70 milioni di euro. Klopp stravede infatti per Nicolò. Lo segue da più di un anno ed ora il tecnico dei Reds ha bisogno di sostituire un perno come Georgino Wijnaldum".

Infine il terzo nerazzurro nella lista stilata da Transfermarkt è il difensore Milan Škriniar, valutato 60 milioni. Ecco: il totale, come detto, è di 225 milioni. Cosa significa? Che l'Inter smantellerà? No, assolutamente viste le parole di oggi del presidente Steven Zhang: "C'è bisogno di un'ampia plusvalenza alla fine di questo mercato. Vogliamo mantenere molto competitiva l’Inter per permetterle di far bene in Champions riconquistarla il prossimo anno". Quindi? Chiunque voglia i gioielli dell'Inter dovrà presentarsi con una borsa carica di denari. Ma chi può permetterselo durante questo periodo? Ossia: l'onda lunga del Covid-19?