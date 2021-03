Inter e Conte sull'ottovolante: due strappi decisivi verso l'obiettivo finale

Dalla sofferenza alla gioia, così l'Inter questo pomeriggio a Torino. Una vittoria sofferta, pesantissima nella corsa scudetto, risolta da un meraviglioso gol di Lautaro, al 14esimo centro in campionato. Una partita non semplice, contro un Torino ben organizzato a livello difensivo e un'Inter più lenta e macchinosa nel proporre gioco e creare azioni offensive.

Ma quando in panchina hai qualità e la metti in campo, ecco che la partita prende la svolta decisiva a tuo favore. E sono otto. Oggi è arrivata l'ottava vittoria consecutiva in campionato. Benevento, Fiorentina, Lazio, Milan, Genoa, Parma, Atalanta e Torino, in perfetto ordine cronologico, le squadre superate dai nerazzurri nelle ultime otto giornate di campionato.

Non è la prima volta in questa stagione che l'Inter vince otto partite di fila in serie A. E' accaduto nella prima parte di campionato. Torino, Sassuolo, Bologna, Cagliari, Napoli, Spezia, Verona e Crotone, sempre in perfetto ordine cronologico, gli avversari superati.

Due strappi decisivi verso l'obiettivo scudetto, due allunghi importanti, che hanno permesso all'Inter prima di recuperare terreno e, successivamente, prendersi il primo posto in classifica, custodito ancora oggi in modo perfetto.

Ancora undici match da giocare. Le giornate passano, le vittorie arrivano: siamo sempre più vicini.