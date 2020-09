Inter, è arrivato Hakimi! Oggi tampone, poi inizio degli allenamenti

Achraf Hakimi è stato l'unico acquisto, per ora, del calciomercato dell'Inter. Il laterale marocchino ha firmato un contratto di 5 anni con il club nerazzurro a 5 milioni a stagione. Alle casse dell'Inter, Hakimi, è costato 40 milioni, versati al Real Madrid, proprietario del cartellino. Il giocatore nelle ultime due stagioni è stato in prestito al Borussia Dortmund, dove è cresciuto moltissimo fino a diventare uno degli esterni più ricercati d'Europa.

Un acquisto di grande spessore, considerando età e potenzialità del giocatore marocchino, che l'Inter ricorda molto bene visto che è stata freddata due volte nella partita del girone di Champions disputata a Dortmund, persa dalla squadra di Conte per 3-2.

Hakimi è arrivato ieri sera a Milano, come mostrato dalla sua storia Instagram in aereo, e oggi si sottoporrà al classico, ormai, tampone di rito. Se negativo, il laterale classe '98, comincerà gli allenamenti qualche giorno prima della ripresa di quelli di squadra fissati per il 7 settembre. Con lui ci saranno i rientranti dai prestiti: Nainggolan, Radu e Dalbert.

La freccia marocchina è pronta e non vede l'ora di mettersi a disposizione di Conte, per quello che potrebbe essere davvero un fattore importante e decisivo nella prossima stagione dell'Inter. Che dire, benvenuto Achraf!