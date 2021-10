Inter, è allarme rosso! Inzaghi dovrà fare la conta dei giocatori

Dopo la sosta per le nazionali, l’Inter è attesa da un altro tour de force in cui affronterà Lazio, Juventus e Milan e le due sfide contro la rivelazione Sheriff Tiraspol (potete leggere qui l'approfondimento sul club moldavo) che potrebbero essere decisive per il passaggio del turno in Champions League.

Il prossimo 16 ottobre, subito dopo la 'pausa', è in programma la super sfida contro la Lazio e Simone Inzaghi dovrà fare la conta dei giocatori. Il tecnico rischia infatti di arrivarci senza i giocatori sudamericani, ovvero gli argentini Lautaro Martinez e Joaquin Correa, i cileni Alexis Sanchez e Arturo Vidal e Matias Vecino. Questi giocatori, infatti, dovrebbero essere impegnati con le rispettive nazionali nella notte tra il 14 e il 15 ottobre, solo un giorno prima di Lazio-Inter in programma alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Per questo motivo, i nerazzurri potrebbero non riaverli in tempo per il big match contro i biancocelesti. Le loro condizioni verranno valutate molto probabilmente soltanto nell’allenamento di rifinitura.

Il rientro per gli altri nerazzurri “europei” che saranno impegnati con le nazionali, invece, è fissato al massimo a tre giorni prima della partita. Gli italiani Nicolò Barella e Alessandro Bastoni disputeranno le final four di Nations League, con due match da giocare: uno il prossimo 6 ottobre e poi l’altro la domenica successiva, il loro rientro è fissato per il lunedì 11 ottobre. Lo slovacco Milan Skriniar, gli olandesi Denzel Dumfries e Stefan De Vrij, il turco Hakan Calhanoglu e i due croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic torneranno per il 12 ottobre. Il rientro di Edin Dzeko, invece, è fissato per il giorno successivo.